بالصور والفيديو.. فقير يحدث أزمة في فرنسا !  

تسبب الفرنسي “نبيل فقير” لاعب “ليون” سهرة أمس بأزمة كبيرة في ملعب “جيوفري غيشار” الخاص بـ”سانت إيتيان” عندما إستفز جمهور الخصم.

حيث رفع فقير قميصه على طريقة “ميسي ورنالدو” بعد تسجيله الهدف الخامس لفريقه قبل أن يقتحم جماهير سانت إيتيان الملعب محاولة منهم لضربه.

وتدخلت قوات الأمن من أجل الحد من هذا الشغب، كما هرع لاعبو “ليون” الى غرف الملابس هروبا من غضب الجماهير.

وحتى في نهاية المباراة كان هناك شجار بين لاعبي “سانت إيتيان” و اللاعب الفرنسي فقير على خلفية ذلك التصرف.

يذكر أن “ليون” أهان “سانت إيتيان” في ملعبه وفاز عليه بخماسية كاملة سجل منها الفرنسي هدفين .