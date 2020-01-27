حققت المؤسسة العلمية تاونزة ذات الطابع الإجتماعي التشاركي غير الربحي الإستثناء بولاية غرداية.

وهذا خاصة من خلال تحقيقها نجاح بنسبة 100% في كل الإمتحانات الرسمية بكل الأطوار عن طريق إهتمامها ببناء التلميذ من الطور الإبتدائي إلى غاية الطور الثانوي مرورًا بالطور المتوسط.

وأكد ياسين سليمان بوعصبانة المدير العام للمؤسسة وصاحب الفكرة، الذي يرجع له الفضل في تأسيسها رفقة مجموعة من الإطارات الطموحين، أنّ الإهتمام ببناء التلميذ منذ الإبتدائي إلى غاية الثانوي وتنمية قدراته العلمية وتوسيع مداركه بطريقة علمية ومدروسة، مكن من خلق الفارق وتحقيق الأهداف بنسبة 100%.

فيما كشف إلياس حاج موسي المكلف بالعلاقات العامة بالمؤسسة أن البناء العلمي للتلميذ بهذه المدرسة لم يقتصر على الدروس الرسمية بل تعدى الأمر لتوسيع مداركه من خلال نوادي تطبيقية على غرار نادي الروبوتات، التي تدمج فيها مواد الرياضيات، الفيزياء، الإعلام الآلي، الهندسة والتكنولوجيا، إلى نادي اللغة الانجليزية.

ليتطور الأمر للمشاركة في مسابقات وطنية ودولية، وحصد العديد من الجوائز والمراتب المتقدمة، لتدخل المؤسسة إلى العالمية.

أمّا مدير التربية عمار طيباني أكد أنّ مدرسة تاونزة تعتبر نموذج مبهر من حيث إلتزامها بالمقرر المدرسي، إضافة إلى تنمية المهارات والقدرات العلمية للتلميذ من خلال إنفتاحه على التكنولوجيا، وكذا النتائج المبهرة التي حققتها المدرسة في مختلف الإمتحانات الرسمية بنسبة 100% بكل الأطوار.