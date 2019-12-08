بالصور والفيديو.. “بلماضي” يُعطي ضربة بداية مواجهة “لوام” ضد “بوردو”

الرياضة
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بالصور والفيديو.. “بلماضي” يُعطي ضربة بداية مواجهة “لوام” ضد “بوردو” بلماضي
بقلم عبد النور حواز

أعطى الناخب الوطني “جمال بلماضي” سهرة اليوم الأحد ضربة بداية مواجهة فريقه السابق “أولمبيك مارسيليا” ضد الضيف “بوردو” بملعب “أورانج فيلدروم”.

“بلماضي” دخل أرضية الميدان حاملا معه مُجسم كأس أمم افريقيا 2019 تحت تصفيقات جمهور “لوام”.

هذا والتقط صانع ملحمة القاهرة صورة تذكارية قبل بداية المواجهة رفقة اساطير القارة السمراء الذين صنعوا مجد “لوام”.

ويواجه فريق الجنوب الفرنسي بوردو في هاته الاثناء لحساب الجولة 17 من الدوري الفرنسي.


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