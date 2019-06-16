بالصور.. والي البليدة يكرم الفرق حققت نتائج إيجابية في الرياضات الجماعية

كرم والي ولاية البليدة يوسف شرفة بمقر الولاية 14 فريقا في مختلف الرياضات الجماعية والفرق التي حققت نتائج جد إيجابية وصعود إلى مختلف الأقسام وتوجت بالكؤوس.

على غرار فريق أمل الأربعاء الذي حقق الصعود إلى المحترف الثاني ،كما تم تكريم فريق أسرة سريع البليدة لكرة القدم الذي حقق نتائج إيجابية هو الآخر.

كما توج وداد بوفاريك بكأس الجمهورية لكرة السلة أصاغر ، فيما تحصل فريق مكفوفين النجم الساطع ببوفاريك كرة الهدف بالبطولة الوطنية والكأس معا.

كما حقق فريق مولوية أولاد يعيش لكرة قدم الصعود إلى القسم الشرفي وفريق سوركرية هو الآخر،بالإضافة إلى تحقيق فرق آخرى نتائج مرضية خلال الموسم الرياضي الحالي.