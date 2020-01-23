بالصور.. والي العاصمة يُقرر اعادة تهيئة ملعب “بولوغين”

قررت ولاية الجزائر بصفة رسمية تخصيص ميزانية من اجل اعادة تهيئة بعض المرافق الخاصة بملعب عمر حمادي ببولوغين.

الصفحة الرسمية لسوسطارة على “الفايسبوك” كشفت ان كل من الوالي المنتدب لدائرة باب الواد ومدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر و رئيس أمن دائرة باب الواد زاروا الملعب صبيحة اليوم.

بيان “لياسما” أضاف ان هذه الزيارة تدخل في إطار عملية إعادة تهيئة الملعب (غرف تغيير الملابس، الأضواء الكاشفة، السياج الفاصل بين المدرجات وأرضية الميدان ، دورات المياه ،المدرجات).

وختم البيان أنه قد تمت الموافقة رسميا على تخصيص ميزانية خاصة لهذه العملية كما قدمت إدارة الإتحاد شُكرها لوالي ولاية الجزائر.