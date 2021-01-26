بالصور.. وزيرة البيئة تستقبل سفير الإسباني بالجزائر

الوطني
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بالصور.. وزيرة البيئة تستقبل سفير الإسباني بالجزائر
بقلم م . فيصل

إستقبلت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث اليوم الثلاثاء سفير الإسباني بالجزائر  فرناندو موران بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء تطرق الطرفين إلى دراسة كيفية تجسيد مذكرة التفاهم حول حماية البيئة التي وقعها الوزير الأول ونظيره الإسباني أكتوبر المنصرم.

الطرفين إتفق على تعيين منسق من الجانبين من أجل الإسراع في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

من جهتها اكد الوزيرة أن دائرتنا الوزارية ستعمل على وضع أولويات تتمحور أساسا حول التغيرات المناخية وبالأخص التكيف معها.

بالإضافة إلى مكافحة التصحر، المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية وكذا حماية البحر الأبيض المتوسط.

وتباحث الطرفين إلى تأثير جائحة كورونا على البيئة وكيفية التأقلم معه حفاظا على البيئة.


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