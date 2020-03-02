بالصور.. وزير التربية يلتقي مع الامين العام لمجلس أساتذة الثانويات وأعضاء المكتب الوطني للنقابة

إجتمع اليوم الإثنين وزير التربية الوطنية محمد واجعوط بالأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية وأعضاء المكتب الوطني للنقابة بمقر الوزارة.

وأوضحت بيان الوزارة أن هذا اللقاء يدخل في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع كافة الشركاء الاجتماعيين.

وخلال اللقاء تم التطرق إلى المواضيع والملفات المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع التربوي، البيداغوجي والاجتماعي المهني والتي تم طرحها ومناقشتها.

أين أكد الوزير على تكريس مبدأ الحوار البناء، في حدود صلاحيات كل طرف حسب ما تمليه النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

كما أوضح محمد واجعوط إلى ان الوزارة بصدد إعداد إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، لتنفيذ مشروع النهوض بالتربية.

واشار الوزيلار النهوض بالتربية يبدأ من تشخيص الاختلالات، والفجوات التي تعتلي الحياة المدرسية

وهذا من خلال اقتراح حلول عملية مجدية، لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، وأن هذه الاستراتيجية من شأنها تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الموظفين.

الامر الذي يلزم اللاستعانة بالجميع وبدعم ومساعدة الشريك الاجتماعي، الذي تبني وزارة التربية اتجاهه النية الصادقة لتفعيل اللقاءات الحوارية الثنائية بصورة دورية.

وإختتم البيان أنه يتحتم على كل واحد تحمل مسؤوليته اتجاه المدرسة والتلاميذ، من اجل تهيئة ظروف نهضة المدرسة الجزائرية.