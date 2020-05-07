بالصور.. وصول طائرات عسكرية محملة بمعدات ومستلزمات طبية إلى مطار الجزائر قادمة من الصين

حطت سهرة اليوم الخميس طائرات عسكرية للقوات الجوية الجزائرية محملة بشحنة من المعدات الطبية بمطار الجزائر الدولي قادمة من الصين.

طائرتي النقل العسكريتين من نوع IL-76 وصلت في حدود الساعة حدود الساعة العاشرة ليلا بمطار هواري بومدين الدولي.

الشحنة التي وصلت اليوم قدرت بـ 30 طن من المعدات الطبية مقدمة كهبة من طرف الصين وبعض المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين.

وكان في إستقبال الطاترتين الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال باحمد

وتدخل هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 .