بالصور.. ولد علي يزور لاعبي شبيبىة القبائل قبل الموعد الهام

قام رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، الهادي ولد علي، اليوم الجمعة، بزيارة المدرب عبد الحق بن شيخة و لاعبيه. خلال الحصة التدريبية بالملعب المجاور لـ “الجوهرة”، المجاهد الراحل حسين آيت أحمد.

و قرر الهادي ولد علي زيارة اللاعبين لرفع معنوياتهم قبل المباراة القادمة الذي ستجمعهم بنادي بارادو في الرابطة المحترفة. بعد الخسارة القاسية التي مُني بها الفنان رياض بودبوز ورفاقه أمام مولودية الجزائر بمعقل الفريق الجديد.

وستجرى مواجهة نادي أتلتيك بارادو غدا السبت بملعب 20 أوت بالعناصر، ضمن الجولة الثالثة من منافسة الرابطة المحترفة.

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