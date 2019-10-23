بالصور و الفيديو… أم تتنازل عن أبنائها الستة لمن يقدر على التكفل بهم بورقلة

عرضت السيدة خليفي الزهرة، من ورقلة، أبنائها الستة للتنازل لمن يقدر على التكفل بهم و ضمان العيش الكريم لهم.

وقالت السيدة خليفي إنها لم تقدر على رؤية أبنائها جائعين ومشردين بدون مأوى، خاصة و أن الظروف القاهرة التي تعيشها أثرت على دراستهم لأنها لا تجد من أين تصرف عليهم.

وقالت السيدة الزهرة إنها تطلقت من رجل سكير ومدمن خمر ومخدرات، وأنه لم ينفق على أبنائهم.

وأكدت أنها لجئت للعدالة، و لكن ملفها في صندوق المطلقات بقى حبيس الإدراج، الى غاية الساعة، ثم لجئت إلى دار الرحمة، بعدما قام طليقها ببيع المنزل الذي كانت تسكنه، رفقة أبنائها الستة، لكنه تم طردها بسبب أبنائها، وقالت أن المديرة رفضت بقاء أبنائها معها.

هذا و أكدت السيدة الزهرة أنها لم تقدم على هذا الأمر وتعرض أبنائها للتنازل الا بعدما صدت كل الابواب في وجهها خاصة وأن كل السلطات على علم بحالتها، ولم يتحرك احد حتى لأجل الأطفال.