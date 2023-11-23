بالصور.. يانغ أفريكانز يجري أخر تحضيراته بملعب 5 جويلية

أجرى فريق يانغ أفريكانز التنزاني أخر حصة تدريبية له قبل مواجهة شباب بلوزداد في قمة الجولة الأولى من رابطة أبطال أوروبا.

وجرت الحصة التدريبية للمدرب أنخيل غاموندي ولاعبيه بملعب 5 جويلية، اليوم الخميس، وسط أجواء شتوية بالعاصمة.

كما عرفت الحصة التدريبية تواجد جميع اللاعبين، الذين حضروا إلى الجزائر، ما يؤكد أن المباراة ستكون مثيرة وشيقة بين الجانب الجزائري والتنزاني.

وتعتبر مباراة الغد، أول إصطدام بين المدرب الأرجنتيني أنخيل غاموندي لفريقه الأسبق شباب بلوزداد، الذي ترك معه أجمل ذكرياته التدريبية.

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