بالصور: حافلة نقل المسافرين تسير بسرعة جنونية على مسار الترامواي بالعاصمة وتخلف أضرارا

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور: حافلة نقل المسافرين تسير بسرعة جنونية على مسار الترامواي بالعاصمة وتخلف أضرارا
بقلم م . فيصل

نشرت مؤسسة ترامواي  الجزائر صورا تظهر فيها سائق حافلة نقل المسافرين تسير بسرعة جنونية. وهذا على مسار سكة الترامواي غير مبالي بالمخاطر التي يعرض لها المسافرين .

وأوضحت المؤسسة ان حافلة نقل الركاب كانت تسير بسرعة مابين 40-50 كم/ ساعة على مسار الترامواي وهذا على مستوى محطة خروبة و محطة المقرية.

وحسب ذات المؤسسة الحادث تسبب في أضرار مادية للحافلة والترامواي بالإضافة إلى حالة خوف ورعب عاشها  الركاب

وعلى ذلك تذكر الشركة انه ومن أجل سلامة الجميع، يمنع منعا باتا السير، الوقوف أوالتوقف على مسار الترامواي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1009370

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com