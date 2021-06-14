بالصور: حافلة نقل المسافرين تسير بسرعة جنونية على مسار الترامواي بالعاصمة وتخلف أضرارا

نشرت مؤسسة ترامواي الجزائر صورا تظهر فيها سائق حافلة نقل المسافرين تسير بسرعة جنونية. وهذا على مسار سكة الترامواي غير مبالي بالمخاطر التي يعرض لها المسافرين .

وأوضحت المؤسسة ان حافلة نقل الركاب كانت تسير بسرعة مابين 40-50 كم/ ساعة على مسار الترامواي وهذا على مستوى محطة خروبة و محطة المقرية.

وحسب ذات المؤسسة الحادث تسبب في أضرار مادية للحافلة والترامواي بالإضافة إلى حالة خوف ورعب عاشها الركاب

وعلى ذلك تذكر الشركة انه ومن أجل سلامة الجميع، يمنع منعا باتا السير، الوقوف أوالتوقف على مسار الترامواي.