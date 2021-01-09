بالصور.. فاروق شيعلي يستلم مهام وزارة النقل بالنيابة

إستلم وزيرة الاشغال العمومية فاروق شيعلي، نهار مساء اليوم السبت، مهام وزارة النقل بالنيابة وذلك بمقر هذه الاخيرة بالأبيار.

فاروق شيعلي عيّن بالنيابة على رأس وزارة النقل خلفا لزهرهاني الذي تم إنهاء مهتامه من قبل الرئيس تبون.

هذا وأنهى رئيس الجمهورية اليوم مهام لزهر هاني بسبب عملية استيراد قامت بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

العملية تتعلق بنشاط الكاترينغ بدون الأخذ بعين الإعتبار الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد.

وتم إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش على خلفية ذات القضية

كما تم إنهاء مهام مسؤول الكاترينغ في شركة الخطوط الجوية الجزائرية.