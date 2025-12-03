بالصور والفيديو.. الأمطار تغلق عدة طرقات بالعاصمة

تسببت التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي تهاطلت اليوم الأربعاء في غلق عدد من الطرقات وعرقلة حركة السير بولاية الجزائر.

وأظهرت صور وفيديوهات متداولة، تسبُّبَ الأمطار المتساقطة على العاصمة في سيول جارفة نتيجة ارتفاع منسوب المياه.

كما تم تسببت الكميات المعتبرة من الأمطار التي تهاطلت مساء اليوم الأربعاء، في انسداد البالوعات على مستوى العديد من الطرقات، ما أدى إلى تشكل سيول جرفت معها السيارات والأوحال والحجارة.

وحسب بيان للحماية المدنية، شهدت بلدية وادي قريش، انهيار تربة بالمكان المسمى حي اليانابيع - فري فالون، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بلدية حيدرة تم امتصاص مياه الأمطار عند مدخل عيادة شفاء.

وسجلت الحماية المدنية ببلدية بئر خادم امتصاص مياه الأمطار أمام عيادة بئر خادم.

وببلدية الأبيار تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بشارع محمد شعبان.