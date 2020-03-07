بالفيديو.. كونترول عالمي ومراوغة رائعة لبن سبعيني ضد دورتموند

ترك النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” بصمته في مواجهة فريقه “بوروسيا مونشنغلادباخ” ضد المُضيف “بوروسيا دورتموند” التي جرت أمسية اليوم السبت.

“غلادباخ” سقط في فخ الهزيمة ضد الفريق الأصفر بهدفين لهدف وحيد لحساب الجولة ال25 من الدوري الألماني.

“بن سبعيني” بصم على كونترول رائع ومراوغة مُذهلة ضد الظهير الأيمن لدورتموند “أشرف حكيمي”.

الظهير الأيسر للخضر شارك طيلة أطوار اللقاء وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال76.