بالفيديو.. كونترول عالمي ومراوغة رائعة لبن سبعيني ضد دورتموند

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. كونترول عالمي ومراوغة رائعة لبن سبعيني ضد دورتموند صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ترك النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” بصمته في مواجهة فريقه “بوروسيا مونشنغلادباخ” ضد المُضيف “بوروسيا دورتموند” التي جرت أمسية اليوم السبت.

“غلادباخ” سقط في فخ الهزيمة ضد الفريق الأصفر بهدفين لهدف وحيد لحساب الجولة ال25 من الدوري الألماني.

“بن سبعيني” بصم على كونترول رائع ومراوغة مُذهلة ضد الظهير الأيمن لدورتموند “أشرف حكيمي”.

الظهير الأيسر للخضر شارك طيلة أطوار اللقاء وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال76.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=786024

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com