بالفيديو.. رئيس الكاف يتودّد للجزائر بإستدعاء هامل لنهائي “الشان”

أرسل رئيس الكاف أحمد أحمد دعوة رسمية لرئيس الأفريبول اللواء عبد الغاني هامل من أجل حضور نهائي “الشان” يوم 2 فيفري القادم بالمغرب.

وهذا حسب ما أكده رئيس الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي مراد مزار خلال تصريح للنهار بعد إجتماعه مع أحمد أحمد اليوم.

أين قال:”خلال إجتماعي برئيس الكاف أحمد أحمد اليوم أعلمني بإرسال دعوة رسمية للمدير العام للأمن الوطني اللواء هامل”.

“وهذا من أجل حضوره نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين يوم 2 فيفري القادم بالمغرب”.

كما أشار مزاري خلال مداخلته إلى أن إجتماعه مع رئيس الكاف يندرج ضمن مخطط عمل بين الطرفين لمكافحة الفساد والرشوة الرياضية في القارة السمراء.