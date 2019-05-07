بالفيديو.. هكذا إستقبل “محرز” نجوم ليستر بملعب “الإتحاد” !!

الرياضة
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بالفيديو.. هكذا إستقبل “محرز” نجوم ليستر بملعب “الإتحاد” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

لم ينسى النجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز” زملائه السابقين.

حيث قام بإستقبال نجوم فريقه السابق “ليستر سيتي” سهرة أمس الإثنين بالنفق المؤدي لأرضية ميدان ملعب “الإتحاد”.

وقام نجم الخضر الأول بمعانقة نجوم “الثعالب” وتبادل معهم أطراف الحديث على غرار المدافع الدولي الإنجليزي “ماغوير”.

وللتذكير فإن صاحب الرجل اليُسرى السحرية لازم مقاعد الإحتياط طيلة ال90 دقيقة لسادس مرة على التوالي.


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