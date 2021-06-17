بالفيديو.. بوقرة يُكرر حادثة رونالدو وكوكا كولا بملعب وهران

دشن المُنتخب الوطني للاعبين المحليين الملعب الأولمبي الجديد لوهران بتحقيق انتصار كبير ضد المُنتخب الليبيري الأول، وذلك في مباراة ودية تحضيرية انتهت بخماسية كاملة مُقابل هدف وحيد لصالح أشبال مجيد بوقرة.

الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة المحليين ضد ليبيريا شهدت لقطة طريفة كان بطلها الناخب الوطني للمُنتخب المحلي عندما قام بتكرار حادثة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في يورو 2020 عندما أبعد قارورة كوكا كولا ونصح الجميع بشرب الماء.

“الماجيك” قام سهرة اليوم الخميس خلال ندوته الصحفية برفع قارورة كوكا كولا التي كانت بجانبه وقال مازحا:”ليس جيدا” ما جعل الجميع ينفجر بالضحك.