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بالفيديو.. بلايلي ينفجر في مواجهة مبولحي بهدفين وتمريرة حاسمة

الرياضة
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بالفيديو.. بلايلي ينفجر في مواجهة مبولحي بهدفين وتمريرة حاسمة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أبدع سهرة اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” مع فريقه “أهلي جدة” في مواجهة الضيف “الإتفاق” الذي يضم في صفوفه “رايس وهاب مبولحي”.

المواجهة التي جرت  بمدينة جدة انتهت بفوز الفريق المحلي بثلاثية لهدفين لحساب الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي كان مُتخلفا في النتيجة بهدفين دون رد قبل ان يقلب ابن ولاية وهران النتيجة عندما قدم تمريرة حاسمة في هدف التعادل الذي وقعه حسين المقهوي في الدقيقة 79.

نجم الخضر عاد وسجل في شباك مبولحي من ركلة جزاء في الدقيقة 85 ليُعدل النتيجة لفريقه.

وبنفس الطريقة سجل لاعب الترجي الرياضي التونسي السابق الهدف الثالث في الدقيقة 94.

وكان “بلايلي” قد شارك احتياطيا في مواجهة اليوم بداية من الدقيقة 46 مكان زميله علي حسن.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=769860

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