بالفيديو.. بلماضي يُقارن بين محرز وميسي !!

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي أنه لايُمكن بناء المنتخب حول لاعب واحد هو نجم مانشستر سيتي رياض محرز.

وقال “بلماضي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “تريبون سبورتس” في قناة “بيين سبورتس” القطرية.

“لا أبني المنتخب الوطني حول أي لاعب حتى وإن كان رياض محرز وإنما أبني التشكيلة الوطنية حول نفسها إن صح القول”.

“ماعدا ليونيل ميسي لايُمكن بناء تشكيلة حول لاعب معين، إنه أمر صعب وحتى ميسي يجد صعوبة مع منتخب الأرجنتين”.

“رياض محرز لاعب جد مُهم بالنسبة لي وسبق له إثبات إمكانياته الكبيرة ورغم أنه يعيش وضعية صعبة في آخر 5 مباريات لكنني متأكد من عودته بقوة”.

“محرز لعب حوالي 42 مباراة لحد الآن وهذا أمر كافي، سجل 11 هدف وقدم 11 تمريرة حاسمة، غوارديولا يُعول عليه في المستقبل وهو يُحافظ على هدوءه رغم إبتعاده عن التشكيلة الأساسية”.