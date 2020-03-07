بالفيديو.. “أوناس” مُمرر حاسم مع “نيس” ضد “موناكو”

بصم سهرة اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “أدم أوناس” على تمريرة حاسمة رائعة مع فريقه “نيس” في مواجهة الضيف “موناكو”.

اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال28 من الدوري الفرنسي انتهى بفوز زملاء الغائب بداعي الإصابة “يوسف عطال” بهدفين لهدف وحيد.

لاعب الخضر “أوناس” منح التمريرة الحاسمة في هدف التعادل الذي سجله “دولبيرغ” لفريق “نيس” في الدقيقة ال59.

“أوناس” غادر الميدان في الدقيقة ال77 تاركا مكانه لمواليدا بينما من جانب “موناكو” شارك إسلام سليماني بديلا لفابريغاس في الدقيقة ال72.