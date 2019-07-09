بالفيديو.. “برناوي” يوضح بخصوص ثمن التنقل إلى “مصر” !!

قام وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” بتوضيح الأمور بخصوص الثمن المخصص للتنقل إلى مصر لمشاهدة مباراة الخضر ضد كوت ديفوار.

وقال “برناوي” أمسية اليوم الثلاثاء خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري.

“المبلغ الذي سيدفعه أنصار الخضر للتنقل إلى مصر والمقدر ب35000 دينار جزائري مبلغ رمزي والثمن الحقيقي هو 90000 دينار لكن الدولة الجزائرية وبعض الممولين كانوا وراء تسديد الفارق”.

“450 تذكرة التي كانت مخصصة بيعت صبيحة اليوم في أقل من ساعتين وهو ماجعل الوزير الأول نور الدين بدوي يُقرر إضافة 800 تذكرة”.