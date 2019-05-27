بالفيديو: أب “يْطِيح” على ابنته بـ”ضرب” في مباشر عبر الفايسبوك

تداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لأب ضرب ابنته التي لا يتجاوز عمرها العشر سنوات بعنف.

ويظهر الأب، وهو يقوم بضرب إبنته الصغرى، خلال فيديو مباشر على الفايسبوك، بعد دردشة مع أبنائه.

وحسب ما جاء في الفيديو، فإن الأب أخذ يقول للفتاة ” أين تذهبين قولي” ويكررها أكثر من مرة.

واستنكر، رواد موقع التواصل الإجتماعي، هذا الفعل المشين، حيث أجمعوا أن الأمر يتنافى مع الأخلاق و التربية للأطفال.

وقال أخصائيون إن ما قام به الأب ضد حقوق الطفل التي تنادي بها كبار الجمعيات والمنظمات في اكثر من مناسبة.