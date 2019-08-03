بالفيديو..أمطار غزيرة تتسبب في تضرر بعض أحياء مدينة مرسط بتبسة

تسببت الأمطار الغزيرة التي عرفتها اليوم السبت، دائرة مرسط بولاية تبسة، في تضرر أربعة أحياء، حسب ماجاء في بيان للحماية المدنية.

ففي حوالي الساعة 18:30 مساءا، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة والمتمثلة في الوحدة الثانوية للحماية المدنية مرسط

والوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل عملية إسعاف وإمتصاص مياه الأمطار من منازل ومداخل عمارات وطرقات

حيث أدت الأمطار إلى تضرر أحياء، غار الطين، حي الأفاق، حي النهضة، حي مسجد الفرقان على مستوى الطريق الوطني

رقم 16، المجمع الريفي،و أمام مقر الدائرة، وماتزال وحدات الحماية المدنية في عين المكان للقيام بمهامها .

تبسة: أمطار رعدية غزيرة تغرق 4 أحياء سكنية ببلدية مرسط Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Samedi 3 août 2019