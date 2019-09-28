بالفيديو.. أنصار “السيتي” يألفون أغنية خاصة بمحرز بعد إبداعه ضد إيفرتون

يبدو أن عشق أنصار فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لنجمهم الدولي الجزائري “رياض محرز” قد تعدى الحدود.
وهو ماظهر من خلال تأليفهم لأغنية خاصة يتغنون فيها بإسم صاحب الرجل اليُسرى السحرية الذي أبدع في مواجهة إيفرتون.
وردد أنصار السيتيزن الأغنية امسية اليوم السبت خلال عودتهم من ملعب “الغوديسون بارك” على متن الحافلة.
Après son bon début de saison #Mahrez a eu l'honneur d'avoir un chant sous son nom de la part des supporters de Manchester City … cc @DZfoot #TeamDz #EVEMCI
Crédits : @KapwingApp pic.twitter.com/MXOhPpfxge
— Ishaq Chebli (@IshaqChebli) September 28, 2019
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