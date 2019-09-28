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بالفيديو.. أنصار “السيتي” يألفون أغنية خاصة بمحرز بعد إبداعه ضد إيفرتون

الرياضة
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بالفيديو.. أنصار “السيتي” يألفون أغنية خاصة بمحرز بعد إبداعه ضد إيفرتون صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يبدو أن عشق أنصار فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لنجمهم الدولي الجزائري “رياض محرز” قد تعدى الحدود.

وهو ماظهر من خلال تأليفهم لأغنية خاصة يتغنون فيها بإسم صاحب الرجل اليُسرى السحرية الذي أبدع في مواجهة إيفرتون.

وردد أنصار السيتيزن الأغنية امسية اليوم السبت خلال عودتهم من ملعب “الغوديسون بارك” على متن الحافلة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=705714

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