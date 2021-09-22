بالفيديو.. أوكيدجة يتعرض للإعتداء والشتم من طرف نيمار ومبابي!

تعرض الحارس الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجة للإعتداء من طرف اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا بعد نهاية المباراة التي جمعت باريس سان جيرمان بنادي ميتز في إطار الجولة الـ7 من الليغ1 الفرنسية.

فبد تسجيل اللاعب المغربي أشرف حكيمي هدف الفوز في الدقيقة الـ90+5 من عمر المباراة توجه اللاعب الفرنسي كيليان مبابي ناحية الحارس الجزائري أليكسندر أوكيدجة أين إستفزه ببعض الشتائم ليتجه حارس الخضر مباشرة ناحية مهاجم الديكة الذي كان محاطا بلاعيبي باريس، ليتعرض لإعتداء من طرف المهاجم البرازيلي نيمار داسيلفا.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb