بالفيديو.. أولمبي الشلف يجري أخر حصة تدريبية قبل مواجهة الساورة

أجرى أولمبي الشلف أخر حصة تدريبية، مساء اليوم الخميس، بملحق ملعب ميلود هدفي بوهران قبل الموعد الهام أمام شبيبة الساورة.

وستجري المباراة المنتظرة، بملعب ميلود هدفي ضمن نصف نهائي كأس الجمهورية على امل أن تلعب وسط أجواء رياضية أخوية .

كما تدرّب لاعبو لايصو بشكل جدّي وسط معنويات مرتفعة جدا، على أمل تحقيق النقاط الثلاث وتنشيط النهائي أمام المتأهل من مباراة شباب بلوزداد و نجم مقرة.

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