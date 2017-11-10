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بالفيديو.. أويحيى: “رانا نشوفو الزجاج مالبرا والتكسار مالداخل”

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بالفيديو.. أويحيى: “رانا نشوفو الزجاج مالبرا والتكسار مالداخل”
بقلم إيمان علي إسماعيل

إنتقد اليوم، أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، تشييد البنايات بالجزائر  التي تعتمد على المظهر الخارجي فقط.

أويحيى وخلال تنشيطه تجمع شعبي بولاية تيارت تحضيرا للانتخابات المحلية قال: “من البرا كلها زجاج الله يبارك.. و من الداخل أراك الله”.

في إشارة منه إلى البنايات التي يتم تشييدها بمقاييس عالمية والاعتماد على ذلك في المظهر الخارجي فقط، دون مراعاة تلك المقاييس في الإنجاز الداخلي.

وفي هذا السياق أعطى الأمين العام للأرندي ، مثلا بمسبح أولمبي عالمي، شُيّد من الخارج بمقاييس عالمية .

و لكن من يدخل له يجد أرضيته محطمة.

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