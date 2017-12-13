بالفيديو.. أيت جودي:”قائمة المُنتخب المحلي غير منطقية”

إنتقد مُدرب شبيبة القبائل أيت جودي قائمة المُنتخب الوطني المحلي التي أعلنها ماجر مُؤكدا أنها لا تستند إلى معايير منطقية.

وقال أيت جودي أمس الثلاثاء لتلفزيون النهار على هامش اليوم الثاني والأخير من السيمبوزيم:”لا يُمكن إستدعاء لاعبين كبار في السن”.

وأضاف:”المُنتخب الوطني المحلي لا يملك تحديات قريبة لذلك لا يُمكن العمل مع لاعبين يفوقون 30 سنة على المدى الطويل”.

وختم مُدرب شبيبة القبائل:”هُناك بعض اللاعبين في القائمة لا يستجيبون للمرحلة الحالية وهُناك شُبان لم يُستدعوا قادرين على منح الإضافة”.