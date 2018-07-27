بالفيديو..إتباع شروط النظافة الصحية يقي المستهلك من خطر التسمم الغذائي

يستهلك الجزائريون خلال فصل الصيف، أنواع عديدةمن الفواكه الموسمية والتي تحتوي على كمية كبيرة من المياه مثل البطيخ الأحمر.

حيث أن هذه الفواكة تكون معروضة في الهواء الطلق على الطرقات وتكون عرضة للشمس والتلوث، مما تشكل خطرا على صحة المستهلك.

وهنا نبه الدكتور، موسى قوادر، أنّ التجار من واجبهم الحفاظ على صحة المستهلك وهذا بتفادي التعفن وإنتشار الميكروبات في سلعة الفواكه المعروضة.

وأضاف خلال نزوله ضيفا على قناة “النهار”، أن التسمم الغذائي يرجع بالدرجة الأولى لارتفاع درجة الحرارة وانتشار الميكروبات التي تصيب الفواكه.

وتحدث قائلا، أنّ الفواكه لا يجب أن تعرض لأشعة الشمس، ويجب أن توضع تحت درجة حرارة منخفضة مع عدم طبع فاكهة البطيخ بالسكين وعرضها مباشرة.