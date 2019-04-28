أصيب 13 شخصا بطلقات بارود ببلدية الحمامات بولاية تبسة، في احتجاجات وقعت اليوم الأحد أمام مصنع”يوكوس” لتعبئة المياه الصالحة للشرب.

في الوقت الذي كانوا يطالبون فيه بتحسين التزويد بهذه المادة الحيوية، حسبما أفادت به مصالح الأمن الولائي.

وتصاعد التوتر بين المحتجين الذين يطالبون بأحقيتهم في الاستفادة من منابع “يوكوس” قبل تعبئتها ومالكي هذا المصنع ليتم استخدام

ذخيرة حية من البارود من طرف هؤلاء لتفرقة المحتجين الذين قاموا بدورهم بإضرام النار في عجلات مطاطية وشاحنة لبيع المياه.

وحسب نفس المصدر، كان المحتجون قد توجهوا خلال الصبيحة إلى مقر البلدية للمطالبة بتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب خاصة وأن بلدية الحمامات

معروفة بمخزون المياه الباطنية ومنابعها الطبيعية، وفقا لنفس المصدر.

وقد أعرب المحتجون عن استيائهم من منح السلطات المحلية والولائية لمصنع “يوكوس” ترخيصا لتعبئة المياه المعدنية واستغلال منابع جديدة

تمثل حسبهم موارد لتزويدهم بهذه المادة الحيوية.