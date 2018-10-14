بالفيديو.. إغلاق طريق وحرق حافلة بسبب مقتل مروّج المخدرات وسط مدينة تبسة

أسفر مقتل شاب في إشعال حرب شوارع بين وإغلاق طريق لاروكاد وحرق حافلة للنقل وسط مدينة تبسة.

وحسب ما تم تداوله عبر صفحات الفيسبوك فإن الشاب المتوفي المدعو “إسحاق.ج” والبالغ من العمر حوالي 22 سنة مبحوث عنه.

وحسب ماتم تداوله فقد نشبت فوضى إثر إصابة مروج المخدرات مبحوث عنه بطلقات نارية من طرف الشرطة

وهذا بحي لروكاد أسفل ثانوية حردي وبالضبط أمام حاجز الأمني وسط المدينة، أين قام مجموعم من أصدقاء الشاب

حيث قاوموا بحرق حافلة التابعة للمحطة البرية تعمل على خط تيفاست لاروكاد بذات الولاية.

ما إستدعى تدخل عناصر مكافحة الشغب للدرك والشرطة من إسترجاع الأمن والسيطرة على المروجين والمتسببين في الفوضى.