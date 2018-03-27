بالفيديو.. إيغيل:”خانتنا الفعالية أمام إيران وخرجنا بأشياء إيجابية”

أبدى مساعد الناخب الوطني مزيان إيغيل، أمسية الثلاثاء، رضاه على مردود الخضر خلال وديته أمام المنتخب الإيراني.

وجاءت تصريحات مساعد رابح ماجر خلال الندوة الصحفية التي نشطها إلى جانب عيسى ماندي بعد نهاية المباراة الودية.

قائلا:”كنا محفزين مع بداية اللقاء، صنعنا بعض الفرص السانحة للتهديف، لكن الفعالية هي التي خانتنا في هاته المباراة”.

مضيفا في ذات السياق:”الهدفين المتتاليين أثرا على مردود اللاعبين، وكانت لهم رغبة كبيرة للعودة في اللقاء”.

وختم حديثه قائلا:”بن موسى لاعب يملك إمكانيات كبيرة يملك قدم يسرى رائعة، ومنحنا الإضافة بتمريراته وتوزيعاته الدقيقة”.