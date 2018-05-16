صنع إبن مدافع ريال مدريد مارسيلو، إينزو الحدث في غرف تغيير ملابس النادي الملكي، بعدما نحج في إحراز هدف رائع إثر تمريرات رأسية متتالية مع لاعبي الفريق.

وأظهر فيديو نشره مارسيلو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، نجله وهو يمرر الكرة برأسه بين لاعبي الريال.

حيث تمكن في الأخير من إحراز هدف رائع برأسية، إذ وضع الكرة داخل إحدى السلات الموجودة في غرف تغيير الملابس.

واحتفل لاعبو النادي الملكي بإينزو عندما سجل الهدف وحملوه عاليا فيما بينهم، وصنعوا أجواء رائعة مع رفقاء والده عقب الحصة التدريبية أمس الثلاثاء.