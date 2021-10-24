بالفيديو.. اعتقال 5 جزائريين كانوا يستعدون لتنفيذ هجومات بإسبانيا

أعلنت السلطات الاسبانية عن اعتقال 5 جزائريين، في كل من برشلونة ومدريد، كانوا يستعدون لتنفيذ هجومات بإسبانيا.

وحسب ما كشفته صحيفةABC الاسبانية، فقد عثر بحوزة الموقوفين على أسلحة وذخيرة. واتخذوا ترتيبات لشراء كلاشينكوف.

وأفادت ذات الصحيفة أن قائد المجموعة كان على اتصال مع “مقاتل أمامي” خطير للغاية اعتقل في جانفي الماضي في برشلونة. كما ارتبطوا بمنصات داعش الافتراضية واعتمدوا جميع أنواع الإجراءات الأمنية. سواء في العالم الافتراضي أو الواقعي.

وتم تفكيك هذه الخلية فجر يوم الاثنين الماضي من قبل الشرطة الاسبانية. ووصف المحققون خطورة المعتقلين الخمسة في هذه العملية بـ “عالية جدا”. كلهم ​​جزائريون ، أربعة منهم في برشلونة وواحد في مدريد.

وقال المحققون “لقد عقدوا العزم على ارتكاب هجوم ، لكن لا يُعرف متى وأين؛ لم يتم العثور على خطط ملموسة”.

وقال ذات المصدر إن العملية، واحدة من أكثر العمليات حساسية في السنوات الأخيرة. وتم تنفيذه من قبل لواء المعلومات الإقليمي في جيرونا، ومركز المخابرات الوطني الاسباني. ومكتب التحقيقات الفيدرالي، واليوروبول.

هكذا وصل زعيم الخلية الإرهابية إلى إسبانيا..

وصل زعيم الخلية التي تم تفكيكها، وهو جزائري، إلى برشلونة في مارس، بشكل غير قانوني.

كان هذا الشخص تحت مراقبة القوات الأمنية منذ عام 2016. عندما تم اعتقاله في تركيا أثناء محاولته دخول منطقة الجهاد للانضمام إلى داعش.

وبمجرد إطلاق سراحه، قام بجولة في العديد من البلدان، مثل ماليزيا وتنزانيا والجزائر، حيث استمر في التجنيد في المنظمة المذكورة.

في ذلك الوقت لم يكن ذلك مصدر قلق خاص للشرطة الإسبانية، حيث كانوا ينشطون خارج حدود بلدهم. لكن أجهزة الإنذار انطلقت عندما تم الكشف عن اتصاله بشخص كان محتجزا في اسبانيا جانفي الماضي. وأكثر من ذلك بكثير عندما اكتشف أنه كان في إسبانيا.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن المعني أحاط نفسه بأربعة أشخاص يثق بهم، وهم جزائريون أيضًا، ودخلوا اسبانيا بطريقة غير شرعية.

أما بالنسبة لأسلوب الحياة، فإن الأربعة كانوا متورطين في سرقة السياح، حيث تم اعتقالهم عدة مرات بسبب ذلك.

على مدى أسابيع، تم إخضاع المشتبه بهم لمراقبة مكثفة لتجنب أي مفاجآت ومحاولة كشف كل علاقاتهم. لم يكن عملاً سهلاً، لأن الخلية تبنت كافة أنواع الإجراءات الأمنية. دليل آخر على أن هذه مجموعة من المحتمل أن تكون خطيرة للغاية.

في الأيام الأخيرة، تأكدت المخاوف عندما حاول أحد هؤلاء الأفراد شراء بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف. في تلك المرحلة، تقرر التدخل على الفور.

لحظة الإعتقال…

فجر يوم الاثنين الماضي، اقتحمت السلطات الاسبانية، ثلاث شقق، اثنتان منها في برشلونة والأخرى في هوسبيتليت.

هناك، تم اعتقال أربعة أشخاص، بينما تم القبض على الخامس في مدريد حيث تم اعتقاله ظرفيًا.

المفاجأة أثناء البحث عن أحد المباني، وتحديداً الذي يقيم فيه قائد المجموعة. حيث تم العثور على ثلاث مناجل طولها 60 و 57 و 51 سنتيمتراً، إضافة إلى نحو سبعين طلقة.

إلى جانب حقيقة أنهم حاولوا شراء كلاشينكوف، يظهر بوضوح أن الخلية قررت الهجوم في إسبانيا. لا يعرف الآن ولا متى وكيف وأين. كما تم تفتيش خلية الجزائري الذي اعتقل في جانفي الماضي.

وأمر رئيس المحكمة المركزية الاسبانية رقم 6 التابعة للمحكمة الوطنية بسجن أربعة من الموقوفين؛ أما الخامس فلم يقدم للعدالة بعد.

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