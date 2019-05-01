بالفيديو..الجزائريون يفضلون ” الإعانة المالية” بدل ” قفة رمضان “

تطرق برنامج صريح جدا اليوم، لموضوع الإعانة المالية المقدمة من الدولة للفئات المعوزة في شهر رمضان والتي قدرت بـ 6000 دينار.

وذلك لمعرفة رأيهم حول الموضوع، الذي يعتبر كبديل لقفة رمضان التي كانت تقدم لهم كل عام.

حيث رصدت كاميرا النهار آراء المواطنين، الذين عبر أغلبهم عن تفضيلهم لتقديم الدولة إعانة المالية للعائلات الفقيرة بدل قفة رمضان المغشوشة.

خصوصا أن هذا الأمر يكون أكثر حفظا لكرامة الفقراء، وفرصة لهم لشراء ما يريدون ويحتاجون بدل ما يفرض عليهم أخذه في قفة رمضان، لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو التالي: