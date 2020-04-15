بالفيديو.. الزلفاني: “علينا أن تحد جميعا ليكون الغد أفضل ونعود لكرة القدم”

وجّه مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، رسالة لأنصار “الكناري”، وكل الشعب، لمطالبتهم باحترام الحجر الصحي، للقضاء على كورونا في أقرب فرصة.
وقال الزلفاني، عبر الصفحة الرسمية للشبيبة: “إلى كل أصدقائي، وأنصار شبيبة القبائل، أقول أن ألوان الشبيبة هي من كانت توحدنا، لكن اليوم الوحدة هي من أجل القضاء على هذا الوباء”.
وأضاف: “وقفت على وعي كبير هنا في منطقة تيزي وزو، من ناحية الوقاية، واحترام الحجر الصحي، وأتمنى المواصلة في ذلك لوضح حد لهذا الفيروس”.
وختم يامن الزلفاني: “أتمنى أن نحافظ على هذا الوعي، ليكون الغد أفضل، وتعود مباريات كرة القدم لتجمعنا من جديد”.
Quelques mots de l'entraineur des jaune et vert, ZELFANI
Publiée par Jeunesse Sportive de Kabylie sur Dimanche 12 avril 2020
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