بالفيديو.. جزائري يقود شبكة إجرامية تستغل “الحراقة” لبيع “الزطلة” في كالياري

أوقفت السلطات الإيطالية، شبكة إجرامية تستغل البشر فيبيع المخدرات يقودها جزائري، في احدى شوارع كالياري في جزيرة سردينيا.

وحسب ما ذكرته الصحافة الإيطالية التي أوردت الخبر اليوم الإثنين، عبر موقع “كاستيدون أون لاين“، فقد أوقفت الشرطة الإيطالية، مجموعة من الحراقة الجزائريين تم استغلالهم في بيع “الزطلة”.

وذكر ذات التقرير، فإن جزائريا هو قائد هذه الشبكة التي تتاجر بالبشر وتقوم بتهريب الحراقة من الساحل الجزائري إلى إيطاليا، بالإضافة إلى تبييض الأموال والمخدرات.

وكان ضمن المجموعة التي ألقي القبض عليها عدة فتيات قاصرات من جنسيات افريقية مختلفة، تم استغلالهم بعدما قام بتسهيل دخولهم الأراضي الإيطالية بطريقة غير شرعية.

وأضاف نفس التقرير، فإن السلطات الإيطالية، تلاحق هذه المجموعة منذ أكثر من 4 سنوات، ليتم الإيقاع بهم، ونشر التقرير فيديو مصور لمجموعة من الشباب وهم يبيعون “الزطلة” في شوارع كالياري.

ويدعى قائد هذه العصابة “ياسين ميسادي” وهو جزائري يبلغ من العمر 45 سنة، هاجر إلى إيطاليا منذ عدة سنوات ويعمل على مساعدة الشباب الجزائريين والأفارقة على الحرقة وذلك بتحضير لهم قوارب الموت ووضع خطة “الحرقة” للوصول إلى كالياري، ليستغلهم فيما بعد في بيع المخدرات في الشوارع.