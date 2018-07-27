بالفيديو.. شبيبة القبائل تختم مبارياتها الودية بفوز ساحق على لايباخ

حقّق فريق شبيبة القبائل، فوزا ساحقا على نادي لايباخ الألماني، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين والتي انتهت لصالح “الكناري” بنتيجة 7-0.

وسجل أهداف شبيبة القبائل كل من، عبد الله المؤذن، بلقاسمي، الياس شتي، ورناي، بينما بصم النيجيري أوتشي نوفور على ثلاثية كاملة.

وشهدت هذه المباراة تألق وسط ميدان الشبيبة، الذي كان حاضرا بقوة، بقيادة كل من جوبا أوقاسي، المؤذن، بن يوسف، وبن خليفة.

يذكر أن ودية شبيبة القبائل أمام نادي لايباخ، الناشط في الدرجة الخامسة الألمانية، هي الأخيرة للكناري، خلال تربصهم الجاري بألمانيا.