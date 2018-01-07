بالفيديو.. الطاوسي:”ينتظرنا عمل كبير للعودة إلى السكة الصحيحة”

أكد المُدرب المغربي الجديد لفريق “شباب بلوزداد” أنه سعيد بأداء اللاعبين في لقاء “إتحاد بلعباس” رغم الهزيمة بهدفا دون رد.

وقال “الطاوسي” في تصريحات لتلفزيون النهار بعد ن هاية مُباراة أمس السبت:”هنأت اللاعبين على أدائهم في اللقاء رغم الهزيمة”.

“كنا قادرين على العودة بالتعادل على الأقل من بلعباس لكني راضي على الطريقة التي لعب بها أشبالي “.

وأضاف”:ينتظرنا عمل كبير في المستقبل من أجل العودة إلى سكة الإنتصارات وإرجاع الفريق إلى مكانته الطبيعية”.

“طالبت المسؤولين ورئيس الفريق بوحفص بالتعاقد مع لاعبين جدد في هذا الميركاتو الشتوي يُقدمون الإضافة”.