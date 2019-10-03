بالفيديو.. العارضة تحرم “بن سبعيني” من تسجيل هدف رائع في الدوري الأوروبي

كان النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” قريبا من تسجيل أول أهدافه مع فريقه “بوروسيا مونشنغلادباخ” الألماني.

وذلك سهرة اليوم الخميس بمناسبة مواجهة الآخير لمُضيفه إسطنبول باشاك شهير التركي في الجولة ال2 من دور مجموعات منافسة كأس الدوري الأوروبي.

وشارك “بن سبعيني” بديلا بداية من الدقيقة ال75 قبل أن يُساهم في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة ال90.

حيث سدد الظهير الأيسر للخضر كرة ردتها العارضة الأفقية لتعود للاعب هيرمان الذي وقع هدف التعادل.