بالفيديو.. “الكاف” تُبعد هدف “يحي شريف” عن قائمة الأفضل !!

الرياضة
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بالفيديو.. “الكاف” تُبعد هدف “يحي شريف” عن قائمة الأفضل !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن أجمل 5 أهداف في الجولة ال3 من دور المجموعات لمنافسة “التشامبيانزليغ”.

وتم إختيار  أهداف  “موليكا” لاعب مازيمبي أمام الإفريقى، و”زواني” لاعب صنداونز  أمام أسيك أبيدجان  و”ماكوسو” لاعب فيتا كلوب ضد الساورة.

هذا وتضمنت قائمة أفضل 5 أهدف هدفي لاعبي الأهلي المصري ضد “سيمبا””علي معلول” و”جونيور أجايي”.

ولم تُدرج الكاف هدف سيد علي يحي شريف ضد فيتا كلوب في قائمة الأفضل رغم أنه جاء بطريقة غاية في الروعة.


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