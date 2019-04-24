بالفيديو ..المدير العام السابق لسوناطراك ولد قدور في فرنسا!

تحصل موقع النهار اون لاين، على فيديو حصري للمدير العام السابق لـ “سوناطراك” عبد المومن ولد قدور في فرنسا.

ويتواجد، ولد قدور في العاصمة باريس، بعد ساعات قليلة من تسليم المهام لخليفته، على رأس سوناطراك رشيد حشيشي.

وتسلّم، اليوم الأربعاء، الرئيس المدير العام لـ “سوناطراك”، رشيد حشيشي، مهامه رسميا، من عبد المومن ولد قدور.

وأفاد الرئيس المدير العام السابق للشركة ،عبد المومن ولد قدور،أنه عندما عين على رأس الشركة، صرح بأنه سيبقى لمدة عامين.

وأوضح ولد قدور ،خلال مراسم استلام المهام بينه وبين رشيد حشيشي،أن خلال فترة رئاسته، قام رفقة الشركاء،بعدة صفقات ومشاريع.

وعيّن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح رشيد حشيشي على رأس الشركة خلفا له.

وشغل رشيد حشيشي عدة مناصب شركات اقتصادية حسب ما أكدته مصادر مطلعة، كان آخرها مديرا للنشاط والإنتاج بشركة سوناطراك.

وتم أمس الثلاثاء، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن.

وجاء إنهاء مهام عبد المومن ولد قدور، من طرف رئيس الدولة بسبب تورطه رفقة الإخوة كونيناف في قضايا فساد.