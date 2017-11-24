بالفيديو.. الهدف السادس لبونجاح في الدوري القطري

تمكن الدولي الجزائري بغداد بونجاح، من معادلة النتيجة لفريق “السد القطري” في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء بفريق الدحيل.

وإستضاف فريق السد نظيره “الدحيل” الذي يدربه الجزائري جمال بلماضي لحساب الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وكان فريق الدحيل، متقدما في النتيجة عن طريق اللاعب المعز علي زين العابدين في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وتمكن بونجاح من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ 12، إلا أن فرحته لم تم طويلا بعدما تمكن يوسف العربي من إضافة الهدف الثاني لفريق الدحيل في الدقيقة 20.

ووصل بونجاح لهدفه السادس هذا الموسم بقميص السد القطري بعد مشاركته في 494 دقيقة في 7 مباريات كاساسي