بالفيديو.. “بن ناصر” يعود للإبداع مع ميلان بأرقام رائعة

بعد غيابه عن مباراة الجولة الماضية في الدوري الإيطالي ضد نابولي بداعي العقوبة عاد النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” لتشكيلة “ميلان”.
“الروسونيري” تنقلوا أمسية اليوم الأحد لمواجهة “بارما” وعادوا بالفوز بهدف دون رد سجله الظهير الأيسر “تيو هيرنانديز”.
نجم الخضر الذي شارك أساسيا بصم على لقاء في القمة، حيث قدم 76 تمريرة بنسبة نجاح وصلت ل92 بالمائة.
كما قدم “بن ناصر” تمريرة مفتاحية في مواجهة بارما وقام ب5 مراوغات منها 4 ناجحة.
متوسط الميدان الشاب قام ب3 تدخلات ناجحة و4 إعتراضات.
Ismael Bennacer vs Parme @DZfoot @DZfoot_EN @LGDFennec @1Filtre @bylka613_ @DZFootball213 @foot_sanslimite @adlanedz18k @IsmaelBennacer @You2sss @MohamedBrahdji @foot_sanslimite @DEBBA_DJI @AliMoncef @RiadDzzz @RiadhThe9 pic.twitter.com/oxIjIOGm5S
— 3M ZONE (@ZCOMPS2) December 1, 2019
Statistiques de #Bennacer aujourd'hui :
76 passes
92% passes réussies
1 passe clé
92 touches de balle
5 dribbles dont 4 réussis
3 tacles
4 interceptions
L'international Algérien était énorme comme à son habitude #TeamDz #ParmaMilan pic.twitter.com/SxGEzev94o
— Ishaq Chebli (@IshaqChebli) December 1, 2019
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