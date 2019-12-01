بالفيديو.. “بن ناصر” يعود للإبداع مع ميلان بأرقام رائعة

الرياضة
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بالفيديو.. “بن ناصر” يعود للإبداع مع ميلان بأرقام رائعة صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

بعد غيابه عن مباراة الجولة الماضية في الدوري الإيطالي ضد نابولي بداعي العقوبة عاد النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” لتشكيلة “ميلان”.

“الروسونيري” تنقلوا أمسية اليوم الأحد لمواجهة “بارما” وعادوا بالفوز بهدف دون رد سجله الظهير الأيسر “تيو هيرنانديز”.

نجم الخضر الذي شارك أساسيا بصم على لقاء في القمة، حيث قدم 76 تمريرة بنسبة نجاح وصلت ل92 بالمائة.

كما قدم “بن ناصر” تمريرة مفتاحية في مواجهة بارما وقام ب5 مراوغات منها 4 ناجحة.

متوسط الميدان الشاب قام ب3 تدخلات ناجحة و4 إعتراضات.


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