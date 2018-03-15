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بالفيديو : بدوي يتسلّم “سيفا” من وزير الداخلية الفرنسي

الوطني
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بالفيديو : بدوي يتسلّم “سيفا” من وزير الداخلية الفرنسي
بقلم أسماء.ع

تسلم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، سيف الوالي من نظيره الفرنسي جيرارد كولومب.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، على حسابه الرسمي التويتر، أن السيف يعتبر رمزا للإرادة المشتركة بين الجزائر وفرنسا للتعاون على الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأضاف جيرارد، أن الهدية دليل أيضا على الصداقة الراسخة التي تربط بين البلدين.

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