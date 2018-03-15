تسلم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، سيف الوالي من نظيره الفرنسي جيرارد كولومب.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، على حسابه الرسمي التويتر، أن السيف يعتبر رمزا للإرادة المشتركة بين الجزائر وفرنسا للتعاون على الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأضاف جيرارد، أن الهدية دليل أيضا على الصداقة الراسخة التي تربط بين البلدين.
🇫🇷🇩🇿 J’offre une épée de Préfet à mon homologue algérien.
Symbole de notre volonté commune de poursuivre une coopération efficace, puissante et équilibrée en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.
Preuve de l’indéfectible amitié qui lie nos deux pays. pic.twitter.com/f3uJca54ic
— Gérard Collomb (@gerardcollomb) March 15, 2018
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