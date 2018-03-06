بالفيديو.. براهيمي نجم في شوارع “ليفربول”

ظهر الدولي الجزائري، ياسين براهيمي وهو يُوقّع “أوشحة” بعض مُعجبيه، وذلك بشوارع مدينة “ليفربول”، قبل مواجهة “الريدز” سهرة اليوم الثلاثاء.

وقام الموقع الرسمي لنادي “بورتو” بنشر “فيديو” لصاحب المُراوغات السحرية، وهو يلتقي ببعض الشُبان البريطانيين الذين تعرفوا عليه في الشارع.

وسيكتفي نجم “التنانين” وحسب آخر التوقعات، بالجلوس على مقاعد البدلاء “الأنفيلد رود” في إياب الدور ثمن النهائي لرابطة الأبطال الأوروبية.

يُذكر بأن “الدراغويس” تعرضوا لهزيمة مُهينة ذهابا على أرضهم ووسط جماهيرهم على يد محمد صلاح وزملائه بخماسية كاملة دون رد.

الفيديو :