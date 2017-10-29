بالفيديو.. براهيمي يثير جنون جماهير “بورتو”

الرياضة
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بالفيديو.. براهيمي يثير جنون جماهير “بورتو”
بقلم أمير بهلول

تمكن ياسين براهيمي من قيادة فريقه “بورتو” لتحقيق فوز كبير ضد “بوافيشتا” في داربي المدينة، بعد أن كان ممرا حاسما وأيضا سجل هدفا رائعا.

براهيمي أثار جنون جماهير “الدراغاو” في مدرجات الملعب وفي مختلف مواقع التواصل الإجتماعي كذلك.

فقد هتفت جماهير الفريق بإسمه مطولا، خاصة بعد تلك “الغرينتا” التي أظهرها في المباراة وقتاليته على كل كرة.

وحسب الصحافة البرتغالية فإن براهيمي نصب نفسه “ملكا” للفريق وهو الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة.

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