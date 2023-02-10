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الرياضة

بالفيديو.. براهيمي يسجّل هدف استثنائي في الدوري الفرنسي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. براهيمي يسجّل هدف استثنائي في الدوري الفرنسي
براهيمي
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سجّل الدولي الجزائري بلال براهيمي هدفا استثنائيا في البطولة الفرنسية خلال مباراة فريقه نيس أمام الضيف أجاكسيو.

ويواصل براهيمي تسجيل أهدافه الخرافية على طريقة الويلزي غاريث بيل. و هذه المرة في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني بعد دخوله.

يذكر، أن براهيمي سجّل هدفه الثاني لدى دخوله في الشوط الثاني، حيث أعاد الكرّة هذه المرّة بعدما سجّله هدفا شخصيا له في شباك اولمبيك مارسيليا سابقا.

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