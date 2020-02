بالفيديو.. “براهيمي” يصل لهدفه ال11 في الدوري القطري

نجم الخضر سجل الهدف الوحيد في المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 16 من دوري نجوم قطر.

هدف براهيمي جاء في الدقيقة ال69 من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة.

الأسمر الجزائري غادر الميدان في الدقيقة ال82 تاركا مكانه لزميله “سيبستيان سوريا”.

🇩🇿⚽️ Goal Yacine Brahimi! The Algerian attacking midfielder converts the penalty to score his 11th goal of the @QSL_EN season #TeamDZ

(via @alkasschannel)pic.twitter.com/WsKgfJ9744

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) February 27, 2020