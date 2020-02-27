بالفيديو.. “براهيمي” يصل لهدفه ال11 في الدوري القطري

الرياضة
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بالفيديو.. “براهيمي” يصل لهدفه ال11 في الدوري القطري صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قاد أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” فريقه الريان للفوز على الضيف الأهلي بهدف يتيم دون رد.

نجم الخضر سجل الهدف الوحيد في المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 16 من دوري نجوم قطر.

هدف براهيمي جاء في الدقيقة ال69 من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة.

الأسمر الجزائري غادر الميدان في الدقيقة ال82 تاركا مكانه لزميله “سيبستيان سوريا”.


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